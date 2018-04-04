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Источник сообщил о пропаже капитана задержанного Украиной судна «Норд»


Добавлено: 04 апр 2018 в 22:37, Категория: Новости на сегодня
Источник сообщил о пропаже капитана задержанного Украиной судна «Норд»

Представитель судовладельца «Норда», керченского рыбколхоза имени Первого мая, сообщила ТАСС, что капитан судна Владимир Горбенко был вывезен в неизвестном направлении.

«Украинские пограничники увезли капитана с борта судна. Куда — неизвестно. Адвокаты не были поставлены в известность», — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Горбенко могут не выпустить с сейнера для участия в заседании суда в Мариуполе.

Напомним, 25 марта судно «Норд» с 10 членами команды на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Через пять дней сейнер был арестован судом Мариуполя. Все арестованные моряки являются гражданами России, проживающими в Керчи. Генпрокуратура Украины обвинила Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Представительница рыбколхоза заявила, что владелец от имени экипажа намерен обратиться к мировой общественности с просьбой обратить внимание на нарушение прав человека.

«Мы не говорим о политике, пусть этим занимаются политики, мы говорим о нарушении элементарных прав человека, когда его лишают права на пищу, на воду, на передвижение, устраивая блокаду. Надеемся, что мир обратит внимание на это вопиющее нарушение прав», — подчеркнула она.

Командование Черноморского флота (ЧФ) заявило, что в качестве ответной меры на захват «Норда» Россия может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание. Источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев сравнил действия украинской стороны с действиями сомалийских пиратов.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 22:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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