Из макропрогноза ВЭБ пропало повышение пенсионного возраста

Из доработанной версии «Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы», подготовленного экспертами Внешэкономбанка, пропал тезис о повышении пенсионного возраста, передает RNS со ссылкой на Институт исследований и экспертизы ВЭБ.

По словам специалистов института, при подготовке прогноза просчитывались различные варианты проведения пенсионной реформы — но они в любом случае «начинают реализовываться не раньше 2020 года и не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде». Поэтому упоминание о повышении пенсионного возраста было решено вообще убрать из документа.

Прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы по версии ВЭБ был опубликован 13 марта, в нем указывалась предположительная дата начала пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста — 2020 год. Однако документ был удален с сайта Внешэкономбанка на следующий же день с объяснениями о необходимости «доработки» и «выверки» некоторых разделов.

В обновленной версии прогноза пункта о дате повышения пенсионного возраста уже нет. «В послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий и, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, но это уже другой макроэкономический сценарий», — пояснили специалисты ВЭБ.