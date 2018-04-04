Известно что инкриминируют активисту Ивану Бубенчику

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжается расследование преступлений во время протестных акций в ноябре 2013 года — феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Иван Бубенчик, который заявлял, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, получил сообщение о подозрении в убийстве работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.

«Так 03.04.2018 сообщено о подозрении лицу, которое принимало участие в протестных акциях, в совершении 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушения на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время судом, по ходатайству прокурора, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Между тем, сам Бубенчик заявил, что не признает вины в убийстве правоохранителей которое ему хотят инкриминировать прокуратура.