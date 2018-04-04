Кадыров назвал главную задачу властей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что является основной задачей властей республики. Об этом он заявил на выездном совещании правительства Чечни в городе Урус-Мартан.

По его словам, главной задачей стало взаимопонимание между народом и властью. Кадыров отметил, что жители Чечни понимают и поддерживают власти республики.

При этом он заявил, что в последнее время в интернете появилось много людей, которые распространяют сплетни и ложь. Кадыров подчеркнул, что именно со сплетен и лжи начинались все перевороты и войны.

Также глава Чечни отметил, что в настоящий момент в республике работают над тем, чтобы построить новую жизнь. По его словам, власти много работали, но задачи с каждым разом увеличиваются. Он подчеркнул, что в регионе растет благосостояние и рождаемость.