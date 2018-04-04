Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Этот проект был запущен 20 ноября 2017 года, и на данный момент добился многого в мире криптовалюты. И не собирается останавливаться на достигнутом.

Пуск bounty прошло 20 ноября 2017 года. Общее число токенов, которыми владеет компания, составляет 20,000,000 GPT.

Если вы решите вывести личные токены, то вам придется подождать пока завершится ICO, но перед этим нужно указать в разделе «Получить токены», адрес своего кошелька.

TokenGo это тот самй проект, который взялся за токенизацию любого вашего бизнеса. И предлагает свою правосудную систему получения прибыли, для своих юзеров. Платформа основана на новейшей и не для всех понятной технологии под названием «блокчейн» и она используюет личные исследования, которые задумываются и кодируются с нулевой отметки для того чтобы повысить характеристику скорости и масштабирования.

Проект поставил себе цель вывести криптографическое общество на новую ступень в развитии этой сферы. И лишь благодаря созданной платформы TokenGo, разработчики своих личных идей или проектов смогут получать доступ к полноценным приборам для быстрой разработки и готовки к программе ICO.

В результате, TokenGo задумывался раздавать интересным лицам все нужные решения, начиная от неповторимого конструктора смарт-договоров и завершая всеми важными приборами. В их перечень вступают токены, лендинги, структуры проведения баунти-фирм с собственными офисами для участников, готовые решения по безопасности сайтов и т.д.

Взяться за выполнение задания, вы можете в разделе “Баунти. Задания распределены по многим категориям и о некоторых я сейчас Вам расскажу.

Видео

Переводы

СМИ

Соц.сети

И многих других разделов.

Чтобы взяться за задание, сначала Вы должны отыскать и выбрать наиболее подходящее для вас, которые вы сможете выполнить. И из огромного списка следует выбрать лучшее. В каждом из задач будут советы и требования, которые Вы обязаны выполнить, в противном случае будет отказано в оплате, так как оно не пройдет проверку. Вот пример нескольких требований:

Видео должно длиться не меньше трех минут.

Контент обязан быть позитивным.

Есть возможность записи его в любом формате.

Размещение данного контента не имеет смыла на какой платформе и может находится на любой из платформ.

Обязательно в видео должна быть информация о определенном проекте или платформе.

Вам будет разрешено использовать информацию, схемы, статистику и картинки с официального сайта.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Официальный сайт проекта: tokengoplatform.com

Техничекие документы: https://tokengoplatform.com/pdf/tokengo_whitepaper_RU.pdf

Социальные сети проекта:

Автор: Hestnomes Bitcointalk