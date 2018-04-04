Казненные полтора века назад шесть индейских вождей признаны невиновными

В Канаде официально признаны невиновными шестеро индейских вождей, которые были повешены в 1864 году. Теперь их признали не убийцами, а участниками военных действий, которые они вели с белыми, вторгшимися на их земли.

В 1864 году между индейским народом чилкотин и европейскими поселенцами возник конфликт из-за строительства дороги к золотоносному ручью через индейскую территорию. Инициатором строительства был известный местный политик Альфред Уоддингтон. Разрешение на строительство у индейцев никто не спрашивал. В апреле начались нападения индейцев на строительные бригады. В течение трех с небольшим месяцев погибли двадцать человек. Эти столкновения получили в истории Канады название чилкотинская война, или убийства у бухты Бьют.

Пятеро индейских вождей были приглашены для переговоров к местному администратору Уильяму Коксу. Несмотря на заверения, что им будет гарантирована безопасность, прибывшие вожди были немедленно арестованы и подвергнуты суду по обвинению в убийствах. В свою защиту они заявили, что ведут войну, а не совершают преступления. В тот же день они были повешены в городе Квинел. Некоторое время спустя был схвачен и повешен еще один вождь, пытавшийся предложить выкуп за пленных.

Выступая в канадском парламенте, премьер-министр Джастин Трюдо признал неправомерность приговора и принес извинения народу чилкотин. «Они выступали в качестве лидеров гордой и независимой нации, стоящей перед угрозой другой нации», - сказал премьер-министр о казненных в 1864 году вождях.