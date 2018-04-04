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Китай призвал членов ВТО объединиться против протекционизма США


Добавлено: 04 апр 2018 в 05:49, Категория: Новости на сегодня
Китай призвал членов ВТО объединиться против протекционизма США

Китай призвал всех членов ВТО к противостоянию торговому протекционизму США. Об этом заявил китайский постпред при ВТО Чжан Сянчэнь.

Отмечается, что предлагаемый США список мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации. Дипломат подчеркнул, что Пекин в связи с ошибочными действиями Вашингтона намерен в ближайшее время использовать механизм урегулирования споров ВТО.

Китайская сторона призывает всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США, заявил Чжан Сянчэнь.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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