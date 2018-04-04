Китай призвал членов ВТО объединиться против протекционизма США

Китай призвал всех членов ВТО к противостоянию торговому протекционизму США. Об этом заявил китайский постпред при ВТО Чжан Сянчэнь.

Отмечается, что предлагаемый США список мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации. Дипломат подчеркнул, что Пекин в связи с ошибочными действиями Вашингтона намерен в ближайшее время использовать механизм урегулирования споров ВТО.

Китайская сторона призывает всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США, заявил Чжан Сянчэнь.