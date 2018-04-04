Китай призвал членов ВТО сопротивляться экономической политике США

Постпред Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэнь призвал входящие в организацию страны противостоять торговому протекционизму Вашингтона. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что действия США «поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».

Чжан Сянчэнь также пообещал, что Пекин предпримет необходимые и оправданные меры для реакции на «распространение торгового протекционизма».

Китайский постпред при ВТО также раскритиковал отчет о нарушениях торговых соглашений со стороны Пекина, подготовленный Торговым представительством США. В нем Китай обвиняется в систематическом нарушении права интеллектуальной собственности американских компаний

«Отчет США … полон опрометчивой и необдуманной критики в отношении Китая, его выводы не отражают реальной ситуации в области продвижения Пекином рыночных реформ, политики расширения внешних связей и усиления защиты прав интеллектуальной собственности», — заявил Чжан Сянчэнь.

Заявление было сделано в ответ на опубликованный США список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Эксперты уже подсчитали, что Китай может терять на них около 50 млрд долларов в год.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Вашингтон подобными мерами может нанести ущерб всей глобальной экономике. Он подчеркнул, что игнорирование интересов бизнеса и потребителей США и Китая приведет к торговой войне, которую в Пекине не боятся.

«США, опубликовав список, не обратили внимание на взаимовыгодную природу торгово-экономических отношений США и Китая в последние 40 лет, проигнорировали призывы деловых кругов и интересы потребителей двух стран, эти меры не принесут пользы ни национальным интересам США, ни нацинтересам Китая, более того, они нанесут вред интересам всей глобальной экономики», — добавил дипломат.