Китай ввел ответные пошлины на американские товары

В ответ на публикацию Вашингтоном списка и 1,4 тысячи китайских товаров Пекин принял решение ввести пошлину в размере 25% на 106 наименований импортируемых из США товаров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности», — говорится в сообщении телеканала.

Дата введения ответных мер станет известна после официального оглашения сроков введения американских пошлин.

Ранее постпред Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэнь призвал другие страны противодействовать распространению торгового протекционизма США.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин не хотел бы торговой войны с США, но ее не боится, так как имеет все необходимые ресурсы, чтобы ее выиграть.