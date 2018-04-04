Комитет ГД поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект по усилению защиты детей от сексуального насилия. Об этом сообщает ТАСС.

Проект этого закона был внесен на рассмотрение группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Документ предлагает установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

Законопроект также позволит приостановить сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия. Кроме того, в документе впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

Повышенную меру ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и иные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей.

Новшеством также будет ответственность за «заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей». До сей поры каралось «ранее обещанное укрывательство как вид соучастия». В случае принятия законопроекта отягчающим обстоятельством станет распространение порнографических материалов среди детей в интернете и будет введена отдельная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.