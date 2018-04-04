Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет

Космический телескоп Хаббл сумел получить изображение самой далекой когда-либо наблюдавшейся звезды, не относящейся к сверхновым. Звезда, получившая название Икар, относится к редкому классу голубых сверхгигантов. Она больше и ярче Солнца и находится на расстоянии десяти миллиардов световых лет от нас.

Официальное название Икара – MACS J1149 Lensed Star 1 отражает обстоятельства, сделавшие возможным ее наблюдение. Дело в том, что за счет эффекта гравитационного линзирования скопление галактик MACS J1149+2223 усилило свет далекой звезды в две тысячи раз, благодаря чему астрономы смогли ее обнаружить.

Астрономы изучали снимки сверхновой звезды SN Refsdal в созвездии Льва. Они заметили отдельный источник излучения, который возник на снимках в 2011 году и достиг максимальной яркости к 2016 году. Объект принадлежал к той же галактике, что и сверхновая, а его излучение проходило в окрестностях известного скопления галактик MACS J1149+2223, которое лежит ближе к Солнечной системе, на расстоянии более 5 миллиардов световых лет. Анализ спектра позволил установить, что звезда представляет собой голубой сверхгигант. Из более известных звезд ее аналогом может служить Ригель в созвездии Ориона.

Один из ученых, открывших звезду Икар, Патрик Келли (Patrick Kelly) из Университета Миннесоты говорит, что свет от звезды был излучен в то время, когда возраст Вселенной составлял четверть от нынешнего. Сейчас же звезда Икар находится значительно дальше от нас и уже превратилась в черную дыру или нейтронную звезду. Также Патрик Келли предполагает, что подобных случаев гравитационного линзирования должно быть достаточного много, а значит, у астрономов есть шансы найти и другие древние и далекие звезды.

Об открытии сообщает статья в журнале Nature Astronomy.