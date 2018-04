Космогрузовик Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Экипаж успешно осуществил захват корабля в 13:40 мск. Уже в 16.00 мск был успешно пристыкован. Об этом сообщает NASA.

По данным агентства, корабль доставил около 5,8 тысячи фунтов (2,6 тонны) научной техники, продуктов питания и предметов первой необходимости. Dragon проведет на станции около месяца, а затем вернется на землю с результатами проведенных экспериментов.

The @SpaceX #Dragon cargo vehicle was successfully installed on the @Space_Station at 9:00am ET, delivering ~5,800 pounds of science and cargo to the orbiting laboratory. Details: https://t.co/Y1NiDYzxls pic.twitter.com/kt6GwtlBIo

— NASA (@NASA) April 4, 2018

В настоящее время на борту МКС работают россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Ричард Арнольд, Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, японец Норишиге Канаи.