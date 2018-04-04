Черно лицемерка! Сначала поддерживает, а потом предаёт. Когда тебе плохо, ты плачешь, и камера повернута на тебя, приходит Саша словить хайп, делает вид, что успокаивает. Потом она выходит на лобное и засаживает тебя твоими же словами. Человек лицемер. Я с таким человеком общаться не буду. В то же время люди, которые жестко проходятся по мне, говорят что им глубоко на меня наплевать... Ребята если вам на меня плевать, то вообще не комментируйте мою ситуацию. Если мне плевать на Черно, то я ее и не касалась, но когда она затронула меня, я молчать не буду!
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Новости » Шоу-бизнес » Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно
Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно
Добавлено: 04 апр 2018 в 12:36, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 04 апр 2018 в 12:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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