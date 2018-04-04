Лена Хромина не желает общаться с Сашей Черно

Черно лицемерка! Сначала поддерживает, а потом предаёт. Когда тебе плохо, ты плачешь, и камера повернута на тебя, приходит Саша словить хайп, делает вид, что успокаивает. Потом она выходит на лобное и засаживает тебя твоими же словами. Человек лицемер. Я с таким человеком общаться не буду. В то же время люди, которые жестко проходятся по мне, говорят что им глубоко на меня наплевать... Ребята если вам на меня плевать, то вообще не комментируйте мою ситуацию. Если мне плевать на Черно, то я ее и не касалась, но когда она затронула меня, я молчать не буду!