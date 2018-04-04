Лоханов и Никитина завоевали золото юниорского ЧМ по фехтованию на саблях

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россияне Константин Лоханов и Ольга Никитина завоевали золотые медали в индивидуальном турнире саблистов в рамках первенства мира среди юниоров (до 20 лет), которое проходит в итальянской Вероне.

Никитин в среду дошел до финала соревнований среди юношей и в решающем поединке победил француза Себастьена Патриса со счетом 15:13. Бронзовыми призерами стали немец Рауль Бонах и итальянец Маттео Нери.

Никитина стала победительницей женских соревнований, одолев в финале мексиканку Наталию Ботелло со счетом 15:12. Бронзовые медали достались итальянке Лючии Лукарини и венгерке Лизе Пуштай.