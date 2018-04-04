Максим Шевченко: «Путин показал, что готов на новый 1937 год»

Известный публицист о том, кого именно зачищает Путин в борьбе за грядущие 6 лет и при чем здесь дело Скрипаля.

«Путин показал Лондону, что он готов на новый 1937 год и на любые чистки»,— говорит публицист и член СПЧ Максим Шевченко, комментируя недавнее задержание миллиардеров Магомедовых. В интервью «БИЗНЕС Online» Шевченко рассказал, может ли удар по «медведевским» отразиться на самом Медведеве, в чем Путин идет по сталинскому пути и почему «тронуть» Чубайса — это все равно что зарезать «смотрящего» в тюремной зоне.

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛ В РОССИИ В ОДНОМ СИНОНИМИЧЕСКОМ РЯДУ С ГРАБИТЕЛЯМИ И БАНДИТАМИ»

— Максим Леонардович, задержание братьев Магомедовых — это такое продолжение «наезда» на окружение Дмитрия Медведева, начатое еще с «дела Улюкаева»?

— Арест миллиардера Зиявудина Магомедова — даже больше, чем арест и посадка бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Потому что Улюкаев — всего лишь бюрократ, а Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также люди, которые с ними сотрудничали, включая жену вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, бизнес-вумен Зумруд Рустамову, — это совсем другое. Они являются финансовыми и проектными операторами всего либерального блока, который обыкновенно связывают с именем Дворковича, а также со всей, условно говоря, ельцинской «семьей». Под «семьей» я подразумеваю не Наину Ельцину или же Татьяну Юмашеву (дочь первого президента РФ — прим. ред.), я говорю о гораздо более широком явлении — о некоей совокупности либералов, экономической и политической, внутри России. Как явление они берут начало в ельцинском времени. Эти люди делают ставку на глобальную финансовую спекуляцию и на союз с Демократической партией США. Очевидно, что арест братьев Магомедовых — это их разгром, и разгром очень серьезный.

Я не раз говорил, что сегодня в мире все элиты, в сущности, делятся на две большие группы. Классифицировать их можно по двум разным типам капитала, которым они владеют. Первые, ориентированные на Демпартию США, связаны с капиталом финансово-спекулятивным или венчурным. А вторые, которых можно политически ассоциировать с Республиканской партией Штатов, работают в сфере реального производства. Поэтому их капитал зиждется на добыче и торговле энергоресурсами, на производстве вооружения, переработке металла и прочие. Однако в 90-е годы, сразу после крушения СССР, в Россию хлынул именно спекулятивный капитал, не заинтересованный ни в каком реальном производстве и народно-промышленном комплексе страны, а лишь в том, как бы заработать на нашей катастрофе. Сформировавшийся тогда в РФ тип элиты был выпестован международными спекулянтами и полностью разделял их «идеалы». Бизнес Магомедовых — тоже родом из этого времени. Либеральное — это почти всегда значит криминальное. Отсюда, правда, совсем не следует, что промышленный капитал настолько выше в моральном отношении, что никак не связан с криминалом. Но у либералов криминальное начало более рельефное и откровенное.

Предполагают, что в 90-е годы братья Магомедовы (или «смоленские», как их еще называют) начинали сколачивать свой капитал со знаменитых фальшивых авизо в Дагестане. (Фальшивые авизо — поддельные платежные документы. Известно, к примеру, что в 1992 году из махачкалинского банка «Месед», учрежденного объединением дагестанских кооперативов, поступило фальшивое авизо, благодаря которому на расчетный счет некоей фирмы было переведено 500 миллионов рублей. Всего ущерб от поддельных авизо, нанесенный российской банковской системе в эти годы, оценивается в триллионы рублей. Из них более 4 трлн ушло в Чечню — прим. ред.). Затем последовала грабительская приватизация и уничтожение народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, захват разного рода вкусных ресурсов, какими являются, к примеру, Новороссийский или Приморский торговый порты. Так Магомедов и стал тем, кого мы знаем как №63 из российского списка Forbes. В подобной истории становления нет ничего удивительного, ведь можно сказать, что с этого времени экономический либерал в России оказался в одном синонимическом ряду с грабителями и бандитами.

«НИКТО, КРОМЕ ПУТИНА, НЕ МОГ ДАТЬ ОТМАШКИ НА АРЕСТ ТАКОГО МАСШТАБА И УРОВНЯ»

— Одним из первых активов Магомедовых в России стал Приморский торговый порт на границе с Финляндией — ООО «ПТП». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, стопроцентным владельцем ПТП является ОАО «Новороссийский морской торговый порт», также принадлежащий братьям. В 2003 году, когда Приморск подминали под себя криминальные группировки, я не однажды общался с мэром этого города и знаю, что тогда на эту территорию претендовала группировка Ильи Трабера. А Трабер — это немножко не «медведевские», обычно эту группировку связывают с «сечинскими».

— С тех пор многое изменилось, я думаю, и граница между двумя типами элит в России стала гораздо более явственной. Долго разбирать сейчас схему собственности — не это главное. Магомедовы пытались лавировать посередине, другой вопрос — получилось ли это у них?

— Когда мы говорим о «втором типе элиты» — в России это Путин и когорта силовиков?

— Да, это Владимир Путин и, условно говоря, выходцы из потомственных семей силовых структур или из других похожих кругов. В РФ они сформировались несколько позже, чем либеральные спекулянты. Момент, когда они веско заявили о своих правах и заключили с либералами некий консенсус, практически совпал с приходом к власти в США республиканцев с Джорджем Бушем-младшим во главе (Буш официально возглавил Белый дом в январе 2001 года — прим. ред.).

Если рассматривать арест Магомедовых и главы компании «Интэкс» (входит в группу компаний «Сумма», принадлежащую братьям) Артура Максидова в этом контексте, то очевидно, что это борьба за будущее, за грядущие шесть лет, за содержание 2024 года. Возможно, это и косвенные удары по Владиславу Суркову — в прессе мелькала информация, что жена Суркова Наталья Дубовицкая состоит в партнерских отношениях с бизнесом Зумруд Рустамовой. Поэтому задержание Магомедовых — это очень серьезный удар по всей совокупности либеральных элит, которые выросли в 90-е годы, а в нулевые поднялись «наверх». Назовем их условно — чубайсо-юмашевско-волошинскими.

— А кто мог нанести такой удар? У кого на это хватило решимости?

— Никто, кроме Владимира Путина, не мог дать отмашки на арест такого масштаба и такого уровня. Это свидетельствует о решимости президента консолидировать власть в одних руках. Прежняя игра на две руки — между демократами и республиканцами — в РФ заканчивается, поскольку она заканчивается и в США. Понятно, что если либералам удастся свергнуть Дональда Трампа, то его союзникам в России мало не покажется. А Путин из этих союзников — главный. В конце концов, Трампу могут объявить импичмент или же он вдруг проиграет следующие президентские выборы. Поэтому они и решили на всякий случай устранить эту очевидную опорную элиту в РФ, которая имеет отношение к антитрампистским трендам в Америке, к Демократической партии и к либералам в Лондоне. Это зачистка элит перед серьезными мировыми событиями, возможно — перед новой мировой войной. Эта война будет осуществляться не за счет ракетных залпов или наземных операций (это все — детали), а преимущественно в сфере экономической и информационной. «Дело Сергея Скрипаля» — это один из первых серьезных выстрелов. Мы видим, как легко это совершенно абсурдное обвинение превращается чуть ли не в политическую блокаду России. Но таковы новые формы гибридной войны, которым Путин пытается противостоять.

При этом я не считаю, что Путин — это Россия. Путин — это Путин и определенная группа силовиков, которые, прикрываясь патриотической фразеологией, выстраивают отношения с республиканцами в США и с мировым энергетическим лобби. Сейчас они зачищают своих оппонентов, которые наиболее одиозны. Не исключено, что на очереди — Анатолий Чубайс. После Улюкаева и Магомедова граница дозволенного при разборках элит близко смещается к Чубайсу.

«МЕДВЕДЕВА НИКТО И НИКОГДА НЕ ТРОНЕТ. ОН ИСПОЛНИЛ ПЕРЕД ПУТИНЫМ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

— Но ведь Чубайса при единодушной народной ненависти к нему все также единодушно считают «неприкасаемым».

— А разве Улюкаева — близкого сподвижника Егора Гайдара и его секретаря — не считали таким же неприкасаемым? В свое время Бухарина, Зиновьева и Каменева тоже считали неприкасаемыми, однако органы НКВД к ним прикоснулись — и ничего, страна не рухнула. Трудно, что ли, следователям «наехать» на чубайсовскую корпорацию «Роснано» и неожиданно обнаружить там большие хищения? Все, кто так или иначе имел отношения к госбюджету, наверняка могли участвовать в схемах хищений, прямых или косвенных. Если бы у Улюкаева до ареста спросили: «Вы вор?» — он, конечно, возмутился бы: «Нет, я не вор. Просто это такой бизнес». Спросите сейчас у Магомедовых: «Вы воровали?» — они тоже начнут все отрицать: «Нет, это такой бизнес». Тем не менее можно взять кого угодно — у всех у них по-своему «рыльце в пушку».

— То есть вы проводите аналогию между сталинской зачисткой «пятой колонны», незадолго до Второй мировой войны, и нынешними арестами?

— Я не уверен, что Бухарин, Рыков, Зиновьев и прочие были «пятой колонной». Безусловно одно: это консолидация власти в одних руках, в данном случае — в путинских. Недаром Путина «лепят» во многом по сталинской парадигме. Правда, Иосиф Сталин был социалистом, а Путин ни в малейшей степени им не является. Он скорее все-таки либерал — экономический и даже психологический. Но принципы путинской власти «лепятся» по сталинскому сценарию — в том виде, в каком они себе этот сценарий представляют. Сталин, конечно же, этого бы не одобрил, он бы назвал это капиталистическими буржуазными извращениями и фашизмом, поскольку был искренним коммунистом. А эти хотят совместить принципы империалистической власти (почти монархической) с идеями сталинизма, который в их интерпретации борется с «пятой колонной». Но Сталин действовал в интересах народа, а нынешние его толкователи — только в интересах себя самих. У них нет других интересов, кроме собственной власти и амбиций. Народ они считают подданными и неудачниками, которые должны оплачивать их личное благополучие и благополучие их семей. Поэтому — никакой это не сталинизм, а просто репрессивный аппарат, у которого есть возможность арестовывать и сажать. Но они ничуть не лучше Магомедовых и Улюкаевых.

Это борьба не за народные интересы, а за то, чтобы под американским солнцем в странах Pax Americana быть единственными представителями «хозяев» и единственными держателями перспектив будущего и власти. Это всего лишь борьба за «тепленькое место» в глобальном Pax Americana.

— Как удар по Магомедовым может изменить перспективы Дмитрия Медведева, который все еще остается премьер-министром РФ?

— Дмитрий Медведев — это человек, лояльный Путину. Он вовсе не «вождь» этой либеральной группировки, не их идеологический лидер. Он абсолютно путинский человек, его личное доверенное лицо, который поставлен своего рода «смотрящим» за этой группировкой. При этом группировка Путина может быть враждебна, а Медведев — ему лоялен. А по отношению к тем, кто под ним, он не лоялен. Как он их предал в 2011 году, отказавшись идти на второй президентский срок, так наверняка поступит и сейчас. Хотя предательством это не назвать — в задачи Медведева вряд ли входили защита и опека либералов.

Самого Медведева никто и никогда не тронет. Он исполнил перед Путиным все обязательства и обещания и ни на одну секунду его не обманул. Его задача заключалась в том, чтобы на время президентства Барака Обамы держать под контролем весь этот пул либеральных семей. Это была блистательная операция по внедрению Медведева, абсолютного «путиниста», в лагерь Обамы и создание видимости, что он этим идеям сочувствует и является президентом какой-то «перезагрузки». Ничего подобного. Либеральный клан «развели», и сейчас для них приходит час расплаты за свои ошибки.

— Получается, что ни Магомедов, ни даже Чубайс (если его тронут) – далеко не последние в «пищевой цепочке» этой расплаты?

— Тронуть Чубайса — это все равно что тронуть «смотрящего» за Россией от мировых глобальных элит и от Бильдербергского клуба. Арест Улюкаева был уже очень серьезным шагом. А арест Чубайса стал бы разрывом отношений с мировым либеральным масонством. Я не думаю, что на это пойдут буквально, потому что есть риск спровоцировать очень серьезные последствия. Для сравнения: это все равно что на зоне взять и убить какого-нибудь смотрящего от «вора в законе». Это сразу нарушает баланс и приводит к кровавой войне внутри зоны.

Тем не менее авторитет Чубайса пошатнется, поскольку зиждется на авторитете тех, кто стоит за его спиной. И об этом свидетельствует разгром Магомедовых. На очереди может оказаться и Аркадий Дворкович — вряд ли он будет арестован, хотя я этого не исключаю в данной ситуации.

«ПУТИН ПОКАЗАЛ ЛОНДОНУ, ЧТО ОН ГОТОВ НА НОВЫЙ 1937 ГОД»

— Имеет ли арест братьев Магомедовых хотя бы косвенное отношение к недавним зачисткам дагестанской элиты?

— Не имеет, но я думаю, что аресты в этой кавказской республике дали в руки следователей немало интересных показаний. Хотя я предполагаю, что проблемы Сулеймана Керимова (сенатор от Дагестана, был задержан осенью 2017 года в аэропорту Ниццы — прим. ред.) во Франции случились не без участия Магомедовых. Керимов всегда считался человеком первого вице-премьера Игоря Шувалова, с которым у него были партнерские дела. Впрочем, у Магомедовых с Шуваловым тоже были отношения — они все переплетены общими связями и интересами. Но при всем при этом Керимов считается «путинским» человеком, а Магомедовы — «медведевскими» или же близкими к Дворковичу.

— Среди самых крупных врагов Магомедова называют Сечина и Керимова — в связи со спорами вокруг Новороссийского и Махачкалинского портов.

— Насчет Сечина я не берусь говорить — враг он или не враг. Но с Керимовым у Магомедова были очень серьезные дискуссии. Тем не менее удар по братьям Магомедовым — это уровень не Сулеймана Керимова, хотя он, безусловно, человек, который много и далеко считает, имеет большие возможности и близок к Путину.

— Найдутся ли у Магомедовых высокие покровители, которые будут способны ослабить прессинг следствия?

— Сейчас, я думаю, может начаться торговля со следствием. К примеру, в ответ на основательные показания и признания им могут пойти навстречу. Но без этого никаких перспектив нет. Поймав такую «рыбку», ее вряд ли отпустят поплавать обратно в пруд.

— Зиявудина Магомедова специально выдернули накануне его отлета в Майями? Говорят, что ночь в СИЗО ему даже довелось провести без зубной щетки и всего необходимого.

— Да, ему не дали улететь. Если потребуется, в следственной тюрьме «Лефортово» все найдут — и зубную щетку, и все, что надо. Я знаю Зиявудина — это очень крутой человек. Магомеда я знаю хуже, но в целом это очень крутые серьезные аварцы. Я общался с ними несколько раз, потому что невозможно, занимаясь Дагестаном, пройти мимо них. Они храбрые мужчины, не думаю, что тюрьма может их сломать и что на них можно воздействовать отсутствием зубной щетки.

Что касается бизнес-империи братьев, то она, скорее всего, будет поглощена их «доброжелателями». Там есть очень жирные лакомые куски, главным из которых является Новороссийский порт. Есть что «громить».

— Ждать ли нам международной реакции, если Магомедовы связаны с глобальными «либералами»?

— В какой-то мере арест бизнесменов — это ответ на внешнее английское давление. Потому что за системными либералами в России, в частности, стоят англичане, британские элиты. Путин показал Лондону, что он готов на новый 1937 год, на любые чистки и ничего не испугается. Заодно это обрубает щупальца мировой либеральной закулисы внутри России. Другое дело, что щупальца мировой консервативной закулисы в нашей стране от этого только укрепляются. А они – ничуть не лучше. Тем не менее на Великобританию этот арест может произвести впечатление.

https://www.business-gazeta.ru/article/377632?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com