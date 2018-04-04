Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном

Максим Виторган и Ксения Собчак

36-летняя Ксения Собчак и 45-летний Максим Виторган, которые сейчас вместе с полуторагодовалым сыном Платоном отдыхают в Таиланде, продолжают делиться с фолловерами отпускными фотографиями. Некоторые кадры, видимо, так сильно нравятся телеведущей и актеру, что в своих Instagram они публикуют одинаковые снимки. Объяснение этому простое — главным героем этих фотографий является их сын.

Ксения Собчак с сыном ПлатономТолько мой муж умеет такие делать фото! Наверное, любит!

— прокомментировала Собчак. А ее супруг назвал жену и сына "нетайкой" и "нетайцем".

Кстати, прежде пара всегда старалась скрыть лицо своего сына, теперь же его можно хотя бы немного разглядеть.

Сынок красавчик!

— тут же поспешили отметить подписчики пары.

Впрочем, одной фотографии маленького Платона им показалось мало, и они настоятельно попросили супругов сфотографировать его при дневном свете. Учитывая то, что отдых пары только начался, порадовать своих поклонников счастливые родители еще успеют.

Максим Виторган и Ксения Собчак с сыном Платоном