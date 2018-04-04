Мамиашвили: турнир в США трудно назвать Кубком мира без ведущих борцов России и Ирана

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Отсутствие спортсменов из лучших сборных мира, России и Ирана, заметно снизит статус предстоящего командного Кубка мира по вольной борьбе в США, заявил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Посольство США в Москве в марте отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира. Команда Ирана ранее отказалась от участия в турнире. Соревнование пройдет 7-8 апреля в городе Айова-Сити, россиян и иранцев заменят соответственно спортсмены из Монголии и Индии.

"Лучшие команды мира, сборная России и сборная Ирана, к сожалению, не выступят на Кубке мира, - сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. - Каков статус турнира? Ну какой это Кубок мира, если в нем не борются сильнейшие команды мира?".

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев солидарен с мнением президента федерации.

"Зрелищность турнира заключается в соперничестве титулованных борцов, - отметил специалист. - А когда борются слабые спортсмены, статус опускается все ниже и ниже. Если мы хотим поднять уровень Кубка мира, то в нем должны выступать сильнейшие - те, кто заслужил это право по итогам чемпионата мира (2017 года). Но когда искусственно создают барьеры, чтобы одна из команд не поехала и не выиграла, к чему это приведет?".

"Сегодня сильнейшие команды в мире - сборные России, Ирана и США, - подчеркнул собеседник агентства. - И сейчас нет стимула, нет интриги. Ведь Индия и Монголия - это не борцовские, по большому счету, страны - там нет ни истории, ни традиций, ни мировых лидеров. И статус Кубка мира, к сожалению, сейчас упадет значительно. Потому что если самые сильные команды мира не участвуют, то и зрелищности не будет. Спорт должен быть вне политики, спорт должен быть послом мира. Но некоторые люди это забывают".