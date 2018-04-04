МастерШеф. Подростки - 1 сезон, 10 выпуск (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:03 ,

МастерШеф. Підлітки 1 сезон 10 серия Кулінарний випускний последний выпуск 4 апреля. Сегодня юные кулинары наконец-то повидаются со своими родителями. Все безумно соскучились друг по другу. Да так сильно, что дети прямо с балкона примутся кричать на своих мам. Смогут ли они приготовить хоть что-нибудь в такой обстановке? Родители и дети – как найти взаимопонимание? Татьяна Литвинова — судья «МастерШеф» — опубликовала в Instagram рецепт своей «Самой Вкусной Пасхи в Мире». Татьяна заранее продумывает, где купить самые лучшие ингредиенты для своего пасхального кулича, чтобы он получился «вкусным, воздушным, сладким и божественным». Жюри проекта: Дмитрий Горовенко, Татьяна Литвинова, Эктор Хименес-Браво.





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