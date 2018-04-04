Майя Энджелоу: Великой писательнице сегодня исполнилось бы 90 лет

Поисковая система Google предоставила пользователям новый дудл, который посвятила великой женщине Майе Энджелоу. Писательница родилась 4 апреля в 1928 году. Город ее рождения – Сант-Луис. Сегодня ей бы исполнилось девяносто лет.За свою жизнь она создала семь биографий о своей жизни, написала пять книг очерков, а также сборники стихов. Ее реализованные на листке бумаги идеи применяют для создания сюжетов фильмов, телевизионных шоу-програм, пьес. Использовались ее произведения на протяжении пятидесяти лет.Еще при жизни писательница получила большое количество наград, а также имела около тридцати докторских степеней. Главной особенностью стали ее работы, которые помогли многим женщинам совершенно по-другому посмотреть на мир, сквозь призму гендерного равенства.Майа Энджелоу боролась за права женщин. Ее главной идеей стала борьба против войны за мир во всем мире. Также она смогла укрепить афро-американские устные традии, так как она рассматривала главные темы: проблемы формирования личности, семьи, рассизм и путешествия.Стоит отметить, что она стала первой поэтессой, которая была приглашена для выступления на инаугурации президента Билла Клинтона в 1992 году. На данном событии она зачитала свой стих "На пульсе утра". Самым популярным произведением стало "Я знаю, отчего птица поет в клетке".