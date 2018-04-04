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Майя Энджелоу: Великой писательнице сегодня исполнилось бы 90 лет


Добавлено: 04 апр 2018 в 11:49, Категория: Шоу-бизнес
Майя Энджелоу: Великой писательнице сегодня исполнилось бы 90 лет

Поисковая система Google предоставила пользователям новый дудл, который посвятила великой женщине Майе Энджелоу. Писательница родилась 4 апреля в 1928 году. Город ее рождения – Сант-Луис. Сегодня ей бы исполнилось девяносто лет.
 
За свою жизнь она создала семь биографий о своей жизни, написала пять книг очерков, а также сборники стихов. Ее реализованные на листке бумаги идеи применяют для создания сюжетов фильмов, телевизионных шоу-програм, пьес. Использовались ее произведения на протяжении пятидесяти лет.
 
Еще при жизни писательница получила большое количество наград, а также имела около тридцати докторских степеней. Главной особенностью стали ее работы, которые помогли многим женщинам совершенно по-другому посмотреть на мир, сквозь призму гендерного равенства.
 
Майа Энджелоу боролась за права женщин. Ее главной идеей стала борьба против войны за мир во всем мире. Также она смогла укрепить афро-американские устные традии, так как она рассматривала главные темы: проблемы формирования личности, семьи, рассизм и путешествия.
 
Стоит отметить, что она стала первой поэтессой, которая была приглашена для выступления на инаугурации президента Билла Клинтона в 1992 году. На данном событии она зачитала свой стих "На пульсе утра". Самым популярным произведением стало "Я знаю, отчего птица поет в клетке".

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Добавлено: 04 апр 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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