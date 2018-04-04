МЧС объяснило гибель сотрудника ТЦ «Персей для детей»

Сотрудник столичного ТЦ «Персей для детей», погибший во время пожара, заблудился и побежал не туда. Об этом сообщил глава столичного главка МЧС Илья Денисов, передает РИА Новости.
«Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — сказал Денисов.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
«По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии», — сообщил источник ТАСС.
Эту же версию приводит Telegram-канал Mash. По его данным, короткое замыкание могло произойти в машинном отделении грузового лифта.
Всего, по информации издания, при пожаре пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных.
В МЧС сообщили только о трех пострадавших, все они сотрудники ведомства.
Следственный комитет возбудил дело по факту возгорания по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
По словам собственника группы компаний «Персей», пожар произошел на фабрике, расположенной на верхних этажах здания.
«Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат», — сообщил бизнесмен.