МЧС объяснило гибель сотрудника ТЦ «Персей для детей»

Сотрудник столичного ТЦ «Персей для детей», погибший во время пожара, заблудился и побежал не туда. Об этом сообщил глава столичного главка МЧС Илья Денисов, передает РИА Новости.

«Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — сказал Денисов.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

«По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии», — сообщил источник ТАСС.

Эту же версию приводит Telegram-канал Mash. По его данным, короткое замыкание могло произойти в машинном отделении грузового лифта.

Всего, по информации издания, при пожаре пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных.

В МЧС сообщили только о трех пострадавших, все они сотрудники ведомства.

Следственный комитет возбудил дело по факту возгорания по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

По словам собственника группы компаний «Персей», пожар произошел на фабрике, расположенной на верхних этажах здания.

«Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат», — сообщил бизнесмен.