Медведев выступил за распространение реновации на регионы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с фракцией «Справедливой России» поддержал распространение программы реновации на регионы. Об этом заявил заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Премьер-министр поддержал идею "Справедливой России" о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если бы реновация шла только в столице, а другие города не затронула», — цитирует Миронова сайт СР.

В ходе встречи также говорили о неудовлетворительном состоянии жилого фонда в северных населенных пунктах. Медведев сообщил, что затронет эту тему в своем отчете в Госдуме.