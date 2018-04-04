Мексика ввела пошлины на импорт стальных труб из Украины

Министерство экономики Мексики сообщило о введении пошлин на импорт бесшовных стальных труб из Украины, Южной Кореи, Испании и Индии. Об этом информирует S&P Global Platts.

Действие пошлин распространяется на трубы диаметром от 2 до 16 дюймов, вне зависимости от толщины стен, покрытия или марки стали.

Продукция из Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере $131,2 за тонну, из Испании – $378,5/тонну, из Индии – $206,7/тонну, из Украины – $170,1/тонну.

Пошлины введены после антидемпингового расследования, о проведении которого попросила компания Tamsa.

Ранее сообщалось, что Украина повысила пошлины на импорт российских удобрений.

Фото: tsk063.ru