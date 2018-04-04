Мемория. Юрий Герман

30 марта 1894 года родился Юрий Герман, писатель

Личное дело

Юрий Павлович Герман (1910 — 1967) родился в Риге (Латвия) в семье русского офицера, поручика расквартированного там Малоярославского полка Павла Николаевича Германа. Мать — Надежда Константиновна Игнатьева, преподавала русский язык в гимназии. Выйдя в запас в 1913 году, отец занял должность столоначальника Казенной палаты в Риге, а впоследствии работал счетоводом.

После начала Первой Мировой войны в 1914 году Павел Герман был мобилизован в действующую армию. Мать отправилась сестрой милосердия с мужем на фронт, взяв с собой сына, поэтому детство Юрия прошло в отцовском артиллерийском дивизионе.

После революции мальчик вместе с отцом и матерью прошел Гражданскую войну и закончил школу в Курске. Он рано стал самостоятельным – уже в 14 лет служил суфлером в театре, играл небольшие роли, участвовал в самодеятельности. Переехав в Дмитров, стал руководителем молодежного драматического кружка.

Еще учась в школе, Юрий Герман начал писать рассказы, очерки, фельетоны и статьи. В 17 лет написал свой первый роман «Рафаэль из парикмахерской». Как позднее признавал сам писатель, книга получилась «взъерошенная и до смешного наивная».

В 1929 году Герман перебрался в Петербург, где поступил в Техникум сценических искусств, готовивший руководителей народной самодеятельности. Но ему не понравилась учебная программа, в которой много времени уделялось урокам бальных танцев, речевой технике и фехтованию. Герман ушел из училища и устроился разнорабочим на завод металлоизделий. В свободное время писал, печатая свои заметки в местном журнале «Юный пролетарий». Позже работал в редакционном отделе газеты фабрики бумаги.

Литератором Герман стал считать себя после выхода его романа «Вступление» (1931), одобренного Максимом Горьким, который сказал, что «несмотря на многие недостатки, получилась прекрасная книга. Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель».

В 1934 году вышел в свет роман Германа «Бедный Генрих», а в 1936 – роман «Наши знакомые». «Роман "Наши знакомые", который у нас дома стоял на почетном месте, объяснил мне, что такое была Советская Россия. Это книга, в которой наиболее четко запечатлелась тогдашняя Москва», - писал о нем впоследствии поэт и критик Дмитрий Быков.

В том же 1936 году Герман пришел в кино: на экраны вышел приключенческий фильм «Семеро смелых», снятый по его сценарию.

В 1937-1938-х годах написал повести «Лапшин» и «Алексей Жмакин». Много лет спустя Юрий Герман вернулся к своим ранним повестям и объединил их в большой роман «Один год».

В 1939 году писатель был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

К тридцати годам Германа уже был орденоносцем, депутатом ленинградского Совета, состоял в руководстве городской писательской организации. У него была семья, квартира, дача, многочисленные друзья в среде писателей и кинематографистов.

Герман был открытым человеком, широким и хлебосольным. Почти каждый день в гости к нему приходил Эраст Гарин, с которым они познакомились в 30-х годах. Герман говорил, что мечтает написать что-нибудь специально для него. Вскоре им был написан сценарий «Сын народа» о молодом враче, который после окончания института ехал на периферию. Главную роль доктора Калюжного Герман написал для Гарина. Также писатель дружил с Шостаковичем, у него сложились близкие отношения с Евгением Шварцем. Летом Шварц жил на германовской даче, присматривая за его сыном Алексеем.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Герман служил писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления Северного флота в звании капитана административной службы и на Беломорской военной флотилии в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Он всю войну пробыл на Севере. Из Архангельска часто вылетал в Мурманск, Кандалакшу, по несколько месяцев жил в Полярном, выезжал на ответственные участки фронта, посещал передовые позиции, ходил в походы на боевых кораблях Северного флота. Писал очерки и статьи для ТАСС, корреспонденции, заметки, и при этом находил время для литературного творчества. За годы войны Герман написал несколько повестей и пьес. За заслуги в годы Великой Отечественной войны писатель в 1944 году был награжден орденом Красной звезды.

Повесть Юрия Германа «Далеко на Севере», написанная в дневниковой форме, появилась после его поездки на Карельский фронт зимой 1942—1943 годов. Затем писатель увлекся темой проводки караванов и написал пьесу «Конвой», но потом изменил ее название на «За здоровье того, кто в пути».

В Архангельске Юрий Герман заинтересовался событиями русско-шведской войны. Он изучал архивные материалы, прочитал немало книг о пребывании Петра I на Севере, о строительстве Новодвинской крепости, о Соломбальской и Вавчугской верфях, изучал культуру и быт Петровской эпохи. Написал несколько очерков о зарождении русского морского флота и о его победах над шведами.

В октябре 1943 года в кругу писателей и журналистов Юрий Герман прочитал пьесу «У самого Белого моря» - о Петре Первом, лодейном кормщике Иване Рябове, строителях и защитниках Новодвинской крепости. Премьера пьесы, названной впоследствии «Белое море», состоялась на архангельской сцене в октябре 1944 года. Успех вдохновил писателя, и он приступил к работе над романом «Россия молодая». В мае и октябре 1945 года в газете «Правда Севера» были опубликованы его первые главы. В целом Герман писал этот роман восемь лет, закончив его только в 1952 году. По нему был поставлен одноименный многосерийный художественный фильм (реж. И. Я. Гурин).

В 1958-1965 годах Герман создал роман-трилогию «Дело, которому ты служишь», посвященную судьбе медика Владимира Устименко, его коллег и близких на фоне событий 1930 - 50-х гг. Сокращенная фабула будущей трилогии легла в основу сценария художественного фильма «Дорогой мой человек». Заключительная часть трилогии — «Я отвечаю за все» — была опубликована в 1965 году. Юрий Герман заканчивал ее, уже будучи смертельно болен.

Юрий Герман скончался от рака 16 января 1967 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Юрий Герман в начале Великой Отечественной войны photo.qip.ru

Чем знаменит

Известный советский писатель и киносценарист, автор исторического романа об эпохе Петра I «Россия молодая» (1952). По повестям и рассказам Юрия Германа сняты кинофильмы «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин», а также фильмы «Торпедоносцы», «Дорогой мой человек», сериал «Россия молодая» и другие.

Главные герои большинства произведений Германа — чекисты (цикл рассказов о Ф. Э. Дзержинском «Железный Феликс», «Лапшин» и др.) и медики (пьесы о Н. И. Пирогове «Сын народа» и «Друг народа»; трилогия «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все»).

О чем надо знать

14 августа 1946 года Юрий Герман был упомянут в Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"»: «Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа на творчество Зощенко…».

В первом номере за 1949 год журнал «Звезда» начал печатать повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы», ставшую началом цикла произведений писателя о врачах в годы Отечественной войны. Однако уже в третьем номере вместо продолжения было опубликовано письмо Германа: «Моя повесть "Подполковник медицинской службы", напечатанная в журнале "Звезда" (№ 1 за 1949 г.), была подвергнута принципиальной и справедливой читательской критике. Было указано, что главный герой повести доктор Левин живет замкнувшимся в своем ограниченном мирке, целиком погружен в свои страдания, что такой человек не имеет права называться положительным героем. Душевное самокопание ущербного героя, сложность его отношения к людям - все это вместе взятое создало неверную картину жизни госпиталя гарнизона. Осознав эти ошибки, я не считаю возможным печатать продолжение повести в журнале "Звезда", так как она нуждается в коренной переработке с первой главы до последней».

Это письмо сопровождалось примечанием: «Редакция журнала "Звезда" считает своей ошибкой опубликование в № 1 за 1949 г. первых глав повести Ю.Германа "Подполковник медицинской службы", в которой главный герой изображается отрешенным от жизни, ущербным болезненно-раздражительным индивидуалистом, и прекращает печатание этого произведения».

В интервью, данном в 1992 году Льву Сидоровскому, Алексей Герман вспоминал об этой истории: «Отец часто попадал в беду, и одна из них была связана с книжкой "Подполковник медицинской службы". В ней отец в страшном сорок девятом, несмотря на предупреждения, что не сносить ему головы, открыто поднял (может быть, единственный из русских писателей) голос против официального в стране антисемитизма. И был страшно наказан: его исключали из Союза писателей, описывали имущество, он ждал ареста».

Издать эту повесть отдельной книгой Герману удалось только в 1956 году, после смерти Сталина.

Прямая речь

Сын писателя Алексей Герман о его отношении к Сталину и репрессиям: «Для меня до сих пор загадка, почему отец почти всю жизнь, не будучи коммунистом, был совершенно искренним приверженцем партии. Может быть, дело в том, что он попал под абсолютное обаяние Сталина? Папа утверждал, что более обаятельного человека он не видел. Должен признаться, что был в моей жизни случай, когда я почти понял своего отца. Это случилось в Госфильмофонде. Мне по ошибке выдали несколько часов хроники с выступлениями и встречами Сталина с метростроевцами, военными, колхозниками, рабочими и так далее. <…> Сталина в этих хрониках было много, и он действительно умел быть обаятельным. Известно, например, что Пастернак и Чуковский часами могли беседовать о том, как повезло стране иметь такого лидера и вождя, как Сталин. А они не были глупцами. И папа был умнейшим человеком, но мама мне рассказала один случай. Как-то ночью, а они еще не были тогда мужем и женой, она сказала о Сталине: "Убийца будет в аду грызть собственные кости". И папа подскочил на кровати и так вскипел, что мама испугалась за свою жизнь».

Дмитрий Быков о Юрии Германе: «В России есть три писателя, которых нужно изучать в плане стиля: это Вера Панова, Павел Нилин и Герман. Это три автора, которые во многом создали советское кино 60-х. Они все трое, конечно, западной школы, лаконичные, человечные, очень точны в деталях. И вот это пример того, как надо писать».

5 фактов о Юрии Германе

Дед Юрия Германа был подкидышем, который в Варшаве попал в семью русского генерала. Тот воспитал мальчика и отдал в кадетский корпус принца Ольденбургского. Но фамилию свою ребенку не дал, а записал его Германом. В переводе это означает «божий человек», или «человек от бога». На Западе эта фамилия была распространена именно для подкидышей.Прообразом главного героя романов «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Здравствуйте, доктор!», а также «Повести о докторе Николае Евгеньевиче» послужил главный врач городской больницы Сестрорецка Николай Евгеньевич Слупский, с которым писатель был знаком.За сценарий фильма «Пирогов», снятого Григорием Козинцевым в 1947 году, Юрий Герман получил Сталинскую премию второй степени.Герман был трижды женат. С первой женой - секретарем журнала «Звезда» Софьей Хенкиной – он прожил всего два года (1928—1930). Второй раз писатель женился в 1930 году на Людмиле Рейслер. Этот брак продлился шесть лет, в нем родился сын Михаил. В 1936 году женой Германа стала Татьяна Риттенберг. В 1938 году у пары родился сын Алексей, в дальнейшем ставший кинорежиссером.Сын писателя режиссер Алексей Герман не раз обращался в своем творчестве к произведениям отца: по документальной повести «Операция "С Новым Годом! "» в 1971 году он снял фильм «Проверка на дорогах», вышедший на экраны страны только в 1985 году. Создатели фильма были отмечены призами разных кинофестивалей, а также Государственной премией СССР. В 1984 году снял фильм «Мой друг Иван Лапшин» по ранним повестям Юрия Германа.

Материалы о Юрии Германе

«Шолохов отбивал чечетку, а Фадеев пел». Интервью с сыном писателя Алексеем Германом.

Дело жизни Юрия Германа

Биография Юрия Германа на сайте «Чтобы помнили»

Статья о Юрии Германе в Википедии