Между Сашей Гобозовым и Катей Зиновьевой произошла перепалка

Саша такую бучу поднял, что не будет участвовать. Вот серьезно, если бы он не хотел участвовать, он бы не участвовал. Я думала, что мы как-нибудь полюбовно все решим без всяких скандалов. Просто этот тур как-то пройдет, и все. Нет же!Мы стояли, держась руками о куб. Саша выпил и начал его на меня толкать, меня выталкивать… У нас с ним случилась перепалка, в итоге он мне магнитом прямо в голову зарядил! Я до этого крикнула ему что-то и магнитной перчаткой кинула, попала ему в грудь или в руку — там не сильно, я легко так просто кинула. Разворачиваюсь, и он мне прямо в затылок кидает этот магнит с перчаткой. Столько криков у нас было, столько оров! Я кричала, что его ненавижу, он то же самое мне кричал. Послали друг друга на три веселых буквы.Честно, Жарикова, как мне кажется, боится меня. Потому что она со мной вообще даже разговаривает на низких тонах, шепотом, ничего никогда не предъявляет. Она просто знает, что я ей отвечу, поэтому она молчит ходит. У нее странное поведение.