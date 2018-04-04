МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»

МИД Великобритании удалил пост в Twitter с заявлением о безусловной причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Как сообщает SkyNews, это было сделано сразу после заявления главы лаборатории в Портон-Дауне ГэриЭйткенхеда, в котором он признал, что ученые не смогли подтвердить факт производства газа «Новичок» именно в РФ.

«Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне дал понять, что «Новичок» — нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России», - цитирует SkyNews текст удаленного сообщения.

Несмотря на уточнение МИД, что пост был удален из-за неточно приведенного высказывания посланника Великобритании в России Лори Бристоу, факт его уничтожения дал Москве повод заявить, что «виновные были назначены с самого начала».

Особенно примечательным, по мнению SkyNews, является заявление, сделанное главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, сказавшим немецкой телекомпании Deutsche Welle, что сотрудники Портон-Даун были «абсолютно категоричны», когда заявили, что источником отравляющего боевого газа, «без сомнения», является Россия.