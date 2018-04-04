МИД ответил на слухи о встрече по Донбассу без России

В Министерстве иностранных дел России ничего не знают о подготовке встречи лидеров Франции, Германии и Украины, на которой якобы будет обсуждаться размещение миротворцев ООН на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

«В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», — сказал собеседник агентства.

Накануне СМИ со ссылкой на источник в Киеве сообщили о саммите представителей трех стран, который может состояться в немецком Ахене в мае. Фактически страны «нормандского формата» за исключением России будут обсуждать размещение в Донбассе миротворцев ООН, утверждает источник.

По данным «Коммерсанта», «подготовительная работа» по трехстороннему саммиту будет проведена в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин, который состоится 10 апреля.

Источник издания в МИД РФ сообщил, что Москва не имеет ничего против таких встреч, поскольку вопрос о миротворцах решается совсем в другом месте.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что в Кремле ничего не знают о подготовке трехстороннего саммита

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения»,— отметил Ушаков.