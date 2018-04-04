МИД России заменит высланных дипломатов новыми

МИД России направит новых дипломатов взамен высланных из США, европейских стран и других государств. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В марте Великобритания, многие страны ЕС, США, Украина, другие государства и НАТО объявили персонами нон грата около 160 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российской разработки. Скрипали находятся в больнице с 4 марта, Сергей Скрипаль с того времени не выходил из комы.

Россия отрицает причастность к преступлению. На высылку дипломатов Москва ответила зеркально.

По словам Рябкова, кадровый состав посольств РФ в США после высылки 60 россиян «резко ослаблен так же, как и представительство в Нью-Йорке».

«Поэтому нам надо эти кадровые бреши заполнять», — добавил замминистра.