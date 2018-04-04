МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ

Официальный представитель МИД Великобритании объяснил, почему ведомство удалило сообщение в Twitter о том, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, произвели в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени @UKinRussia, а затем распространялся @foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери. Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли этот твит», – объяснили в дипломатическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что ОЗХО передала России ответы на вопросы по делу Скрипаля.

Фото: РИА Новости