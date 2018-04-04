Миллер: Транзит через Украину уменьшится до 10-15 млрд кубометров

Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» сократится до объема 10-15 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер в эфире Первого канала, передают РИА Новости.

«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — сказал Миллер.

Его спросили о возможности заключения нового контракта на транзит с «Нафтогазом Украины». Миллер ответил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящих переговорах, и что условия контракта будут отличаться от установленных Стокгольмским арбитражем.

В 2017 году транзит российского газа через территорию Украины составил 93,5 миллиарда кубических метров.

Ранее сообщалось, что Газпром зарезервировал сумму штрафа по контракту с Нафтогазом.

Фото: пресс-служба «Газпрома»