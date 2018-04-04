Минфин увеличит закупки валюты в апреле

В апреле Минфин направит на покупку валюты 240,7 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Это на 50 млрд рублей больше, чем в марте (192,5 млрд рублей). Дополнительные доходы были получены от продажи нефти выше заложенной в законе о федеральном бюджете цены. В марте нефть марки Urals подорожала до 64 долларов за баррель.

«Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году Минфин закупил валюты на 829 млрд рублей. При ценах на нефть 54–55 долларов за баррель в 2018 году ведомство сможет закупить валюту примерно на два триллиона рублей. При стоимости за баррель 60 долларов объем закупок финансового министерства составит 2,8 трлн рублей.