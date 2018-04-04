Минкомсвязи посетовало на неясность процедуры передачи ключей мессенджеров

Министр связи и коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что детальную процедуру передачи компетентным ведомствам ключей шифрования мессенджеров необходимо отработать с помощью отдельных судебных рассмотрений, пишут «Ведомости».

Напомним, 20 марта Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск мессенджера Telegram о признании незаконным приказа ФСБ, утверждающего порядок предоставления данных для декодирования сообщений пользователей. Следом Роскомнадзор потребовал от Telegram в течение 15 дней предоставить ключи дешифровки спецслужбе, пригрозив блокировкой.

Никифоров, комментируя ситуацию, отметил, что процедура передачи ключей для расшифровки переписки в мессенджерах пока описана в законодательстве в очень общем виде, поэтому и возникает «вот такая серая зона, в том числе выплескивающаяся на площадки тех или иных судов».

По мнению министра, модель конкретного правоприменения нормативных актов в области регулирования мессенджеров должна быть отработана в том числе в результате судебных заседаний.

Никифоров также подчеркнул, что блокировка любых ресурсов, которые не выполняют законодательство, возможна.