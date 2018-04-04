Минобороны Белоруссии осудило «методы геноцида» на Донбассе

Минск заинтересован в скорейшем урегулировании на Украине, но делать это методами геноцида недопустимо, заявил в среду министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«Мы отдаем себе отчет, что этот тлеющий очаг нестабильности вблизи наших границ надолго. Косвенно об этом свидетельствует ход переговоров контактной группы в Минске. Со своей стороны Республика Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении замороженного конфликта. Единственное, против чего мы будем бороться всегда и всеми силами, это попытки его разрешить методами геноцида», — сказал Равков, выступая на VII Московской конференции по безопасности.