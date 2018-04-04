Мужское - женское - Горе-Света (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:04 ,

Мужское – женское. Сможет ли многодетная мать исправиться последний выпуск 4 апреля. Семеро детей, от грудничка до 14-летнего, при живых родителях растут как сироты, в голоде и холоде. Органы опеки изъяли детей из семьи, и теперь будет решаться вопрос об ограничении родителей в правах на воспитание. Но Светлана Ланг и ее муж готовы бороться за своих детей. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.





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