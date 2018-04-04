На Камчатке военнослужащие ТОФ приступили к ликвидации последствий мощного циклона

К берегам Камчатского полуострова приблизился новый тихоокеанский циклон, который принес на полуостров обильный снегопад и ураганный ветер.

В частях сил и войск на Северо-востоке России объявлено штормовое предупреждение, личный состав готов ликвидировать последствия стихии.

Дежурные силы отряда спасательных судов, инженерные подразделения переведены в повышенную готовность к выполнению задач по предназначению. На объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения. В ряде районов полуострова специальная техника и личный состав уже приступили к расчистке от снега взлетно-посадочных полос аэродрома, пирсовой зоны в местах базирования корабельных сил и подводных лодок, а также подъездов к территориям воинских частей. На объектах войск и сил к работам по снегоочистке привлекается до 30 единиц специальной техники.

Под влиянием циклона находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, а также еще 7 крупных районов Камчатки.

По прогнозу метеорологов ожидается, что циклон будет оказывать свое влияние на полуостров до конца недели.