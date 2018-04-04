На обратной стороне Луны находится база пришельцев: новые доказательства получил «китайский сыщик»

Новости сегодня, 04.04.2018: на обратной стороне Луны находится база пришельцев, новые подтверждения получил «китайский сыщик». Китайский луноход Chang’e 3 доказал, что на обратной стороне Луны замечены загадочные базы пришельцев.

Авторитетный уфолог Streetcap1, отслеживающий аномальные явления, предоставил видео, которое в очередной раз доказывает, что внутри естественного спутника нашей планеты, скрываются инопланетяне.

Джордж Грэм, изучив полученные снимки с лунохода Chang’e 3, пришел к выводу, что на другой стороне Луны обитают представители внеземной цивилизации, так как на поверхности спутника были замечены объекты, инородного происхождения.