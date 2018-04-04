Начальник кемеровского главка МЧС опроверг обыски у себя дома

Начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию о том, что в его доме проходит обыск.

«Ничего не проходит, не подтверждаю», — сказал он ТАСС.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что в доме Мамонтова проходят следственные действия в связи с расследованием дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Публиковались фотографии людей в масках у коттеджа Мамонтова и снимки внутри здания.

Мамонтов возглавляет главное управление МЧС по Кемеровской области с 2013 года.

По данным источника ТАСС в ведомстве, в настоящее время он находится на рабочем месте.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека.

Одна из групп погибших ждала спасателей в кинозале, другая была обнаружена у закрытых аварийных выходов.