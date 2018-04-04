Неловкий момент: Эрдоган подвинул Путина на фотосессии в Анкаре

Президент Турции на саммите трех стран в Анкаре грубо сдвинул президента России, чтобы занять центральное место в кадре. Подобные «неловкости» неоднократно происходили с Реджепом Эрдоганом, сообщает dni.ru.

В момент официальной фотосессии турецкий лидер, желая пройти в центр между двумя главами государств, довольно грубо подвинул Российского президента за руку. Владимиру Путину пришлось немного отойти в сторону и пропустить коллегу. В результате по обеим сторонам от турецкого президента оказались президент Ирана Хасан Рухани и президент РФ Владимир Путин.

Один из журналистов назвал сложившуюся ситуацию обычной " турецкой галантностью ".

Отметим, что это не первый случай подобного поведения. Недавно на очередной фотосессии, Эрдоган заметил, что российского президента окружают три красивые девушки, и попросил одну из них встать рядом с ним, для снимка.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.