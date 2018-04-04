Нерадивые управляющие компании заплатят высокие штрафы

Управляющие компании, которые грубо нарушают лицензионные требования, заплатят высокие штрафы.

Должностные лица должны будут отдать от 100 до 250 тысяч рублей или получат дисквалификацию на срок до трех лет; индивидуальные предприниматели заплатят от 300 до 350 тысяч рублей или тоже получат трёхлетнюю дисквалификацию; а юридические лица заплатят от 300 до 350 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект перед первым чтением в Госдуме рассмотрит Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Законопроектом вводится отдельный состав административного правонарушения — «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».

Перечень грубых нарушений лицензионных требований установит правительство.

«Внесение этих изменений обусловлено необходимостью принятия оперативных мер реагирования на совершение лицензиатом нарушений лицензионных требований, в том числе грубого нарушения лицензионных требований», — сказано в пояснительной записке к документу.

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