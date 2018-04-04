«Невидимая» ракета, сбившая «Боинг» над Донбассом, и ответ России

Представители концерна «Алмаз-Антей», разрабатывающего и выпускающего системы вооружения ПВО и ПРО, ответили на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российские РЛС якобы не могли засечь ракету, поразившую в 2014 г. малайзийский самолёт «Boeing-777».

«Если бы зенитная управляемая ракета „Бук“ была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе (ССГ), в районе встречи с „Боинг-777“ (МН17) она имела бы скорость порядка 600–620 метров в в секунду, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК „Утёс-Т“», — заявляют эксперты ведущего оборонного предприятия.

Ранее представители следственной группы из голландской прокуратуры сделали новое необычное заявление, в котором говорилось, что ракета, сбившая в небе над Донецкой Народной Республикой самолёт компании Malaysia Airlines, якобы могла быть невидима для российских систем РЛС.

Как сообщала «Русская Весна», 17 июля 2014 г. авиалайнер Boeing MH17 компании «Малайзия Эйрлайнс», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Расследование катастрофы ведёт международная следственная группа, в которую входят следователи, криминалисты и другие эксперты из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Представители Запада заявляют, что самолёт был атакован ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен на Донбасс из России, а затем увезён обратно. Москва утверждают, что никакие системы ПВО РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу.