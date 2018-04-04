Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба "Водник"

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Николай Ярович стал главным тренером архангельского клуба по хоккею с мячом "Водник", сообщается на официальном сайте пресс-центра правительства Архангельской области.

Ярович на протяжении последних двух лет входил в тренерский штаб "Водника". До него главным тренером архангельского клуба был Олег Батов. Помощником Яровича будет Иван Калинин, ранее работавший с молодежной командой клуба.

Также "Водник" объявил, что капитан команды Евгений Дергаев продлил контракт с клубом на два года.

"Водник" в завершившемся чемпионате России по итогам кругового турнира не вышел в плей-офф.