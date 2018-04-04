«Обколота вусмерть!»: Известный блогер высмеяла чистосердечное признание Ольги Орловой

Скандальный российский блогер Лена Миро подвергла критике экс-солистку группы Блестящие, ныне телеведущую «Дом-2» Ольгу Орлову за ее заявление об абсолютной натуральности.

Как пишут Дни ру, Миро считает полностью лживым признание Орловой, что она не прибегала к инъекциям красоты. В доказательство своих слов, на своей странице в сети «Живой журнал», блогер разместила несколько фотографий певицы.

«Посмотрите на лицо Ольги. Там же живого места нет. Обколота вусмерть. Однако в интервью Орлова заводит унылую песню про «все натуральное»», - возмутилась она, акцентировав внимание своих преданных подписчиков на губах и скулах артистки.

Именно они, по ее мнению, раздуты настолько, что Орлову можно назвать «ходячей антирекламой пластической хирургии».

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 12 Фев 2018 в 7:20 PST

Кроме того, Миро сообщила, что ей непонятно, почему многие звезды российского шоу-бизнеса так яро скрывают вмешательство пластических хирургов в свою неотразимую внешность.