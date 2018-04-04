ОБСЕ прокомментировала марш националистов в Киеве

3 апреля CММ ОБСЕ видела около 10 тысяч человек, в основном мужчин, собравшихся возле стадиона «Динамо» и митинговавших в правительственном квартале. Об этом передает пресс-служба ОБСЕ.

Сообщается, что некоторые из участников несли флаги политических партий и движений, в т. ч. «Свободы» и «Нацкорпуса». Затем, утверждают в ОБСЕ, участники акции пошли к Кабмину, где некоторые из низ «произносили речи с критикой олигархов», и к зданию парламента.

«Меньшая часть участников акции (2600 человек) прошла до угла улиц Банковой и Институтской, и разошлась без каких-либо инцидентов. Наблюдатели видели около 50 полицейских офицеров и офицеров Нацгвардии, охранявших здание Кабмина, а также 600-700 офицеров полиции возле здания парламента», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 апреля националисты пикетировали Кабмин, Раду и Банковую.

Фото: Украинская правда