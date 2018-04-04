Однажды в России - 5 сезон, 5 выпуск (04.04.2018) ТНТ

Добавлено: 04 апр 2018 в 22:31 ,

Однажды в России 5 сезон 5 серия последний выпуск 4 апреля. Самая неинтересная новость – умер рэпер Витя АК-47. Умер дней 40-47 назад. Но, оказывается, это лишь инсценировка собственной смерти, которая абсолютно провалилась. Успеха Майкла Джексона не удалось достичь даже посмертно. Шоу честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. Главные герои: Ирина Чеснокова, Александр Пташенчук, Екатерина Моргунова, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Максим Киселев, Тимур Тания, Игорь Ласточкин, Давид Цаллаев, Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова. Они не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться.





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