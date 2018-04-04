Ольга Рапунцель благодарна Богу за то, что стала мамой

Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное Воскресенье. Боже, такой светлый день, это самый счастливый день в моей жизни и это самый лучший подарок от Бога, наш ангелочек, Любовь моя, ты все для нас, наш смысл жизни, ты наше огромное счастье. Добро пожаловать в семью, наша доченька. Зацелую эти ручки, мои сладкие пальчики. Благодарю Боженька за такую возможность стать мамой, и тебе спасибо наш папочка . Я вас очень люблю.