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» » Ольга Рапунцель благодарна Богу за то, что стала мамой

Ольга Рапунцель благодарна Богу за то, что стала мамой


Добавлено: 04 апр 2018 в 07:07, Категория: Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель благодарна Богу за то, что стала мамой
Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное Воскресенье. Боже, такой светлый день, это самый счастливый день в моей жизни и это самый лучший подарок от Бога, наш ангелочек, Любовь моя, ты все для нас, наш смысл жизни, ты наше огромное счастье. Добро пожаловать в семью, наша доченька. Зацелую эти ручки, мои сладкие пальчики. Благодарю Боженька за такую возможность стать мамой, и тебе спасибо наш папочка . Я вас очень люблю.

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Добавлено: 04 апр 2018 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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