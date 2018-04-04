Парасюк: Я тоже из преступной группировки Майдана

Причастные к убийству Небесной сотни до сих пор не наказаны. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Владимир Парасюк.

«То, что сейчас делает ГПУ — это плевок в лицо всему обществу. И вопрос не в том, хороший или плохой Бубенчик. И не в том, стрелял он или не стрелял. Вопрос в том, что не наказан никто, кто причастен к убийству Небесной Сотни. Суд всех их отпустил, и они продолжают работать в правоохранительных органах. Вот вам реальность, мы теперь все преступники. И если ГПУ заявляет, что на Майдане была создана преступная группировка, которая противостояла уродам в погонах, то я с полной ответственностью заявляю, что тоже отношусь к этой группировке», — заявил Парасюк.

Он также выразил радость в связи с тем, что у здания суда, где проходило заседание по делу Ивана Бубенчика, собрались люди.

Ранее Парасюк заявил, что блокаду Донбасса опишут в книгах.

Фото: УНИАН