Первая отправка призывников в России состоялась в Красноярском крае

Сегодня со сборного пункта военного комиссариата Красноярского края состоялась первая в рамках весеннего призыва отправка призывников в России к местам службы. Более 40 сибиряков отправились служить в воинские части Центрального военного круга.

Торжественное мероприятие прошло на территории краевого сборного пункта, в нем приняли участие ветераны, представители краевой администрации, комитета солдатских матерей, юнармейцы и родители военнослужащих. Выступая перед собравшимися военком Красноярского края Андрей Лысенко сказал напутственные слова и отметил, что «все молодые люди, убывающие для прохождения военной службы, в ходе прохождения военной комиссии выявляли большое желание проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации».

Все призывники обеспечиваются вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами. Часть новобранцев получили в путь сухой паек, а для остальных, у которых дорога к месту службы занимает более трех суток, организовано горячее питание.

В весенний призыв 2018 года с Красноярского края планируется отправить для прохождения военной службы более 1500 призывников.