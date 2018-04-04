Пес - 3 сезон, 14 серия (03.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:03 ,

Новый сериал-фильм Пес 3 сезон 14 серия 3 апреля. Максимов находит в своей квартире взрывчатку, но ее удалось успешно ликвидировать. Леонидов выяснил, что его коллегу заказали по закрытой рассылке: кто убьет – тот получит 10 тысяч долларов. Тем временем, Лена сообщила, что состав взрывчатки очень необычный и раньше уже проходил по нескольким другим делам. Ее создал выпускник химического факультета Алексей Клименко, который к тому времени уже вышел из тюрьмы за предыдущие преступления. Следователи поймали химика, но тот всего лишь создал взрывчатку и продал ее неизвестному. Кто и зачем покушался на жизнь Максимова.





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