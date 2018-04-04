Певица Ханна подтвердила свою беременность

Беби-бум в отечественном шоу-бизнесе продолжается! Скоро мамой станет и певица Ханна. Девушка долго скрывала округлившиеся формы, но затем решила об этом заявить. Лучший способ - выбрать одежду, которая подчеркнет животик.

Ханна с супругом



Супруга Павла Курьянова, известного под именем Пашу, посетила Благотворительный бал имени Михаила Рудяка. Для этого светского выхода Ханна длинное облегающее платье чрное цвета, которое развеяло интригу - беременна.

В микроблоге певицы появилось краснореичивое фото, на котором будущий папа с любовью держит ладонь на животе Ханны.

Мы поздравляем будущих родителей с этим счастливым событием!