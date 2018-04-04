По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбудили дело

Показать меню
Актуально
Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту - 16:37 Виктория Бекхэм успокоила капризничающую Харпер в аэропорту На Донбассе продолжают погибать мирные жители: причина во взрывоопасных - 16:59 На Донбассе продолжают погибать мирные жители: причина во взрывоопасных предметах Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне - 17:02 Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне Диеты. Осторожно, не повторять! - 17:07 Диеты. Осторожно, не повторять! Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в - 17:14 Экспедиция по обследованию мест гибели судов, затонувших у входа в Севастопольскую бухту в 1941 г., завершилась возложением цветов Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов - 17:16 Действующий президент Египта набрал на выборах 97 процентов голосов "Тосно" подтвердил проведение матча с "Уралом" на "Петровском" - 17:21 Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей - 17:23 Ольга Жарикова не считает Катю Зиновьеву достойной сопернтцей Нежная красота - 17:37 Нежная красота СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Белом доме - 17:51 СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Белом доме Организатора митингов против свалки «Ядрово» арестовали на 15 суток - 17:51 Организатора митингов против свалки «Ядрово» арестовали на 15 суток Перенос кинозалов на первые этажи коснется только новых ТЦ - 17:51 Перенос кинозалов на первые этажи коснется только новых ТЦ Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла Карлова - 17:51 Турция выдала ордер на арест Гюлена в связи с убийством посла Карлова На Ставрополье в багажнике нашли тело полицейского - 17:52 На Ставрополье в багажнике нашли тело полицейского Россия вышлет черногорского дипломата - 17:52 Россия вышлет черногорского дипломата Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка - 17:59 Центробанк выделит 130 миллиардов рублей на докапитализацию Промсвязьбанка Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький - 18:07 Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча:
» » По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбудили дело

По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбудили дело


Добавлено: 04 апр 2018 в 15:21,
По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Персей для детей». Об этом сообщается в Telegram на канале ведомства.

Читайте по теме

В пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве погиб человек


Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте происшествия организована работа следственной группы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

По данным МЧС, днём в среду при пожаре в торговом центре «Персей для детей» погиб сотрудник здания. При тушении ещё шесть пожарных пострадали. К настоящему времени пожар потушен.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

Китай оценил ответ РФ на высылку дипломатов


В Польше призвали Британию предъявить России доказательства или извиниться за «дело Скрипалей»


На бывшего врио главы Дагестана возбудили ещё одно дело — о превышении должностных полномочий


Материалы по теме:

В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей»
Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей»
Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек
Двое маленьких детей погибли при пожаре в Хабаровске
Добавлено: 04 апр 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Неожиданно: экс-премьер Дагестана взял на себя вину за отравление Скрипаля

Неожиданно: экс-премьер Дагестана взял на себя вину за отравление Скрипаля

ВС Украины отказал Саакашвили в «защитном» статусе

ВС Украины отказал Саакашвили в «защитном» статусе

В Кемерово из-за пожара отменили салют в День Победы

В Кемерово из-за пожара отменили салют в День Победы

Путин ввел ответственность водителей при обнаружении алкоголя в крови

Путин ввел ответственность водителей при обнаружении алкоголя в крови

Новости России
еще новости
Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Вспышки заболеваемости гриппом зафиксированы в 29 регионах РФ

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Собянин рассказал студентам РГСУ о развитии Москвы

Кадыров назвал главную задачу властей Чечни

Кадыров назвал главную задачу властей Чечни

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы

Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы

"Face Yourself" в ТОПе: Альбом BTS занял первые строчки мировых рейтингов

Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном

Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном

10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах

10 лет брака Бейонсе и Джей-Зи в цитатах — о любви, судьбе и изменах

Новости политики
еще новости
Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО

Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО

Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией

Антирусские выходки Лукашенко не должны оплачиваться Россией

Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Торговая война США и Китая полезна России лишь в заголовках СМИ

Торговая война США и Китая полезна России лишь в заголовках СМИ

Новости экономики
еще новости
Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Война дагестанских кланов за махачкалинский порт

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

Новости общества
еще новости
Британцы потребовали отставки Джонсона из-за испытанного унижения по делу Скрипаля

Британцы потребовали отставки Джонсона из-за испытанного унижения по делу Скрипаля

Первая отправка призывников в России состоялась в Красноярском крае

Первая отправка призывников в России состоялась в Красноярском крае

В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду

В Приамурском объединении ВВО идет подготовка к пожароопасному периоду

Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года

Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся к концу года

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Военные ВСУ рассказали об уничтожении вражеских диверсантов

Военные ВСУ рассказали об уничтожении вражеских диверсантов

«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»

«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»

Боевики стягивают под Луганск танки, пушки и «Грады»

Боевики стягивают под Луганск танки, пушки и «Грады»

Россия проводит военные учения вблизи стран НАТО

Россия проводит военные учения вблизи стран НАТО

Мировые новости
еще новости
В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди

Китай готов к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Голодание может смягчить последствия химиотерапии, - ученые

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заговорил о хороших отношениях с Путиным




Лента новостей
Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в Сирии - 14:37 Генштаб ВС РФ обвинил США в попытке создания квазигосударства в СирииСчетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАД - 14:37 Счетная палата сообщила о неисполнении сроков строительства ЦКАДДва редких вида кенгуру поселятся на новом острове - 14:37 Два редких вида кенгуру поселятся на новом островеКосмический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых лет - 14:37 Космический телескоп Хаббл разглядел звезду в девяти миллиардах световых летСделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТО - 14:28 Сделка РФ и Турции по С-400 нанесет серьезный удар по НАТОВ Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди - 14:23 В Москве вспыхнул пожар в торговом центре, в горящем здании могут оставаться люди«Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР» - 14:09 «Депутат ОРДО» рассказал, сколько человек митинговали в поддержку «ДНР»Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля - 14:00 Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреляШойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе - 14:00 Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в ЕвропеПожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей» - 13:59 Пожарные залили открытый огонь в ТЦ «Персей для детей»Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд Украины - 13:59 Капитан российского сейнера «Норд» доставлен в суд УкраиныВ Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» - 13:59 В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей»Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человек - 13:59 Жертвой пожара в ТЦ Москвы стал один человекРоссия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля» - 13:58 Россия получила от ОЗХО лишь один ответ по существу о «деле Скрипаля»
Последние новости
Порошенко: Мы сказали «окончательное прощай» советской милиции - 16:35 Порошенко: Мы сказали «окончательное прощай» советской милиции Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы - 16:31 Кутежи, измены, коррупция: главные футбольные скандалы Будем задерживать все выходящие из Крыма суда, — Госпогранслужба Украины - 16:14 Будем задерживать все выходящие из Крыма суда, — Госпогранслужба Украины Аваков: У нас с Коломойским забавные разговоры - 15:45 Аваков: У нас с Коломойским забавные разговоры Британцы потребовали отставки Джонсона из-за испытанного унижения по делу Скрипаля - 15:42 Британцы потребовали отставки Джонсона из-за испытанного унижения по делу Скрипаля Военные ВСУ рассказали об уничтожении вражеских диверсантов - 15:17 Военные ВСУ рассказали об уничтожении вражеских диверсантов Первая отправка призывников в России состоялась в Красноярском крае - 15:14 Первая отправка призывников в России состоялась в Красноярском крае "Face Yourself" в ТОПе: Альбом BTS занял первые строчки мировых рейтингов - 15:03 Аваков предложил Порошенко перейти к парламентской республике - 14:59 Аваков предложил Порошенко перейти к парламентской республике Джонсон опозорился и должен уйти в отставку, — британский политик о «деле Скрипаля» (ВИДЕО) - 14:56 Джонсон опозорился и должен уйти в отставку, — британский политик о «деле Скрипаля» (ВИДЕО) Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном - 14:49 Максим Виторган сделал нежный снимок Ксении Собчак с их сыном Платоном Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба "Водник" - 14:42 Николай Ярович назначен главным тренером архангельского бендийного клуба Минфин увеличит закупки валюты в апреле - 14:38 Минфин увеличит закупки валюты в апреле
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"