По факту пожара в ТЦ «Персей для детей» возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Персей для детей». Об этом сообщается в Telegram на канале ведомства.

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Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». На месте происшествия организована работа следственной группы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

По данным МЧС, днём в среду при пожаре в торговом центре «Персей для детей» погиб сотрудник здания. При тушении ещё шесть пожарных пострадали. К настоящему времени пожар потушен.

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