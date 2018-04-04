Похороны Михаила Угарова пройдут 5 апреля

Прощание с художественным руководителем «Театра.doc» Михаилом Угаровым пройдет 5 апреля. В тот же день режиссера похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

«В 11.30 пройдет отпевание в Храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах [Хохловский переулок, 12]. Затем можно будет проститься с Михаилом Юрьевичем. После прощания состоятся похороны на Троекуровском кладбище», — сообщила РИА Новости замдиректора театра Виктория Холодова.

Драматург и режиссер Михаил Угаров — один из создателей фестивалей «Новая драма» и «Любимовка» — умер 2 апреля.

На сайте театра сообщалось, что бесплатно место на Троекуровском кладбище ему не предоставили, потому что «у него нет заслуг перед государством».

Театр объявил сбор средств на оплату места на кладбище. Требовалось собрать 740 тысяч рублей.

«Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром», — отмечалось в сообщении.